Batman Beyond: questo fan trailer ispirato a Spider-Man è da paura

Il nuovo DC Universe cinematografico firmato James Gunn comincia a prendere forma: le novità riguardo Superman esaltano i fan e le teorie sulla possibile evoluzione della saga cominciano già a farsi strada, tra fancasting e semplici ma intriganti supposizioni.

I retroscena di James Gunn sui progetti in sviluppo del DCU aggiungono ancora più pepe alla situazione, sembra più interessante da decifrare. Intanto, come ricorderete, mesi fa hanno fatto il giro del web degli sbalorditivi concept art realizzati in vista della realizzazione di una pellicola incentrata sull'iconico Batman Beyond.

Inutile negarlo: quei bozzetti che tanto ricordavano l'acclamato stile di Spider-Man: Into The Spider-Verse e Spider-Man: Across The Spider-Verse, franchise in grado di lanciare sul grande schermo l'Uomo Ragno di Miles Morales e di rendere realtà i sogni multiversali di milioni di appassionati, avevano acceso più che una scintilla in grado di far esplodere il desiderio di una trasposizione animata del futuristico paladino di Gotham.

A tal proposito, lo YouTuber Vehgeto ha realizzato uno stupefacente filmato la cui qualità eguaglia benissimo quella di un teaser trailer ufficiale. Nei 40 secondi di video possiamo, infatti, ammirare l'amato Batman Beyond lanciarsi dalla cima di un palazzo per poi planare a tutta velocità tra i cieli di Gotham City.

Il rimando alla celeberrima scena del "Leap of Faith" di Miles Morales, risvolto cruciale della sua affermazione in quanto Spider-Man nonché scena regina di Into The Spider-Verse, è lapalissiano, ma sono assolutamente da elogiare gli sforzi del videomaker nel trovare un'impronta grafica originale e di elevatissima qualità visiva, con colori vibranti e un più che interessante character design.

In calce potete ammirare il video: anche voi siete tra i numerosi fan desiderosi del film animato su Batman Beyond? Diteci la vostra nei commenti.

