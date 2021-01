Batman Beyond: i fan chiedono a gran voce il film con Michael Keaton protagonista

Con le ultime novità riguardanti la produzione di Flash con Ezra Miller e l'indiscrezione secondo la quale Michael Keaton dovrebbe sostituire definitivamente Ben Affleck come Batman ufficiale del DC Extended Universe, i fan sono tornati alla carica per chiedere a gran voce alla Warner di produrre un adattamento di Batman Beyond con Keaton.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il ritorno di Michael Keaton come Batman nel film su Flash sarebbe non solo l'anticamera all'adattamento di Flashpoint e l'introduzione del multiverso nell'universo condiviso della DC, ma anche la conferma che il Batman di Keaton rimpiazzerà quello di Ben Affleck come Batman ufficiale di Terra-1, mentre quello che verrà interpretato da Robert Pattinson in The Batman di Matt Reeves sarà il Batman di Terra-2, quindi slegato dal DC Extended Universe.

Tutto ciò ha portato i fan del Cavaliere Oscuro a sperare in un futuro adattamento di Batman Beyond con Keaton nella parte del Bruce Wayne anziano, che farà da mentore a un nuovo Batman. In realtà, nei mesi scorsi si era già parlato di questa possibilità per Keaton. Lo scoop arrivava da Mike Sutton, che negli ultimi anni si è costruito una certa credibilità in quanto a indiscrezioni poi tramutatesi in realtà, e dal suo portale Geekosity. Questi aveva infatti riportato la cosa riferendosi al sito Small Screen in cui Edward Lauder sosteneva che Keaton avrebbe interpretato ancora Bruce Wayne in un adattamento seriale di Batman Beyond pensato per la piattaforma HBO Max.

"Ho chiesto alle mie fonti se potevano essere citate direttamente e tre di loro erano d’accordo. La prima persona che è venuta da me con questa notizia mi ha detto: ‘Michael Keaton ha già firmato per tornare come Batman nel film The Flash, e ha appena firmato un accordo con la HBO che lo vedrà interpretare Bruce Wayne in una serie futura’", scriveva Lauder sul sito.

Intanto non ci resta che attendere la Snyder Cut a marzo su HBO Max e l'arrivo di Flash il 4 novembre 2022.