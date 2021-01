Batman Beyond, il creatore vorrebbe che un film con Michael Keaton

Molto tempo prima che prendessero piede gli Universi Cinematografici Condivisi, il produttore e sceneggiatore Bruce Timm aveva creato una sorta di espansione della serie animata di Batman ideando il mitico Batman Beyond, dove un Bruce Wayne ormai invecchiato e ritiratosi dall'azione faceva da mentore al Cavaliere Oscuro del futuro.

Ultimamente ha fatto molto parlare il ritorno del Batman di Michael Keaton nell'attesissimo The Flash di Andy Muschietti, e partendo proprio da questa notizia lo stesso Timm, intervistato da SYFY Wire, ha avuto modo di spiegare il perché - a suo avviso - un adattamento cinematografico di Batman Beyond con Keaton come mentore funzionerebbe alla perfezione.



Spiega il produttore: "Onestamente, penso che l'idea di Michael Keaton in un film di Batman Beyond sia fantastica. Sembra addirittura troppo bello. Al momento ha all'incirca sessant'anni ed è dannatamente bravo per essere un attore che ha già superato i sessant'anni. Mi piace che il mio Bruce Wayne sia davvero vecchio, impossibilitato proprio all'azione. Ma chissà? Anche da 80enne potrebbe certamente funzionare ancora. Sembra capace di prendere a calci la maggior parte dei ragazzi in circolazione".



Su Everyeye trovate un'analisi del trailer di The Batman e un approfondimento sui cinque film più riusciti sul personaggio DC Comics. Vi lasciamo anche a un approfondimento sugli indizi riguardanti la Corte dei Gufi, che potrebbe giocare un ruolo fondamentale all'interno del reboot.

Vi lasciamo anche al nostro pezzo d'analisi della situazione cinematografica attuale, con la maggioranza dei blockbuster rimandati e un vero e proprio vademecum per il disastro. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.

Nel cast di The Batman troviamo anche Paul Dano, Andy Serkis, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright e Peter Sarsgaard. Vi rimandiamo anche alle nuove foto del Pinguino e di Catwoman, arrivate recentemente sempre dal set di Liverpool.



Il film uscirà nelle sale cinematografiche americane il 4 marzo 2022.