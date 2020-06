Batman Beyond: BossLogic immagina Michael Keaton come Old Bruce in questo fan poster

Visto che Michael Keaton potrebbe tornare come Bruce Wayne nel film di Flash (e non solo), perché scartare l'ipotesi Batman Beyond? BossLogic sembra pensarla così, e realizza questo intrigante poster a tema.

Ricordate quando si parlava di riavere Michael Keaton come Bruce Wayne in un film su Batman Beyond? Dopo la sorprendente notizia di ieri, che vorrebbe Michael Keaton in trattative per tornare nei panni di Mr. Wayne nella pellicola diretta da Andy Muschietti, un'idea simile non sarebbe poi un volo così pindarico, non trovate?

Soprattutto se l'accordo andrà in porto, e si farà davvero del Wayne di Keaton il Nick Fury del Multiverso DC, come riportavano alcuni outlet.

Allora ecco che BossLogic coglie la palla al balzo e ci propone una delle sue manip, questa volta un poster con Keaton nei panni di Old Bruce, il mentore di Terry McGinnis, ovvero il Batman del Futuro nell'omonima (per noi italiani era infatti Batman of the Future) serie animata andata in onda dal '99 al 2001.

"Accadrà prima o poi" scrive l'artista nella caption del post che trovate, come al solito, anche in calce alla notizia.

E voi, che ne pensate? Credete che a questo punto possa essere più probabile un live-action di Batman Beyond? E nel caso, chi vedreste bene nei panni del giovane Terry al fianco di (forse) Keaton? Fateci sapere nei commenti.