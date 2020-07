Batman Beyond, un attore del DCEU vorrebbe interpretare Terry McGinnis nel live-action

Tutti vogliono un live-action di Batman Beyond, ma c'è anche chi vuole esserne il protagonista... Ed è qualcuno che il mantello da supereroe in un film DC lo ha già indossato.

È già da tempo che si vocifera di un potenziale adattamento live-action per Batman Beyond, la serie animata nota in Italia come Batman of the Future ideata nel 1999 da Bruce Timm, Paul Dini, e Alan Burnett, e negli ultimi tempi le voci non hanno fatto che aumentare, grazie anche al possibile ritorno di Michael Keaton nei ranghi DC.

Ma se per Old Bruce sono stati tanti i fancast finora, il ruolo del vero protagonista della storia, Terry McGinnis, non è stato ancora reclamato da nessuno, nemmeno per gioco... Almeno fino a oggi.

Su Twitter, l'attore di Shazam! Ross Butler, che nel cinecomic DC con protagonista Zachary Levi interpreta la versione adulta di Eugene Choi (uno dei ragazzi che a fine film otterrà i superpoteri e combatterà assieme ai fratelli per sconfiggere Thaddeus Silva e i Peccati), ha fatto sapere che lui gradirebbe alquanto vestire i panni del Batman del Futuro.

"Si può? È qualcosa di fattibile?" chiede l'attore nel post che trovate anche in calce alla notizia.

Non sappiamo quanto esteso sarà il ruolo di Butler in Shazam! 2, quindi è difficile dire se, anche nell'eventualità che venga confermato un progetto su Batman Beyond, sia possibile un "doppio casting", chiamiamolo così, senza che si venga a creare confusione.

Certo è che se il live-action si farà, avremo bisogno del nostro Terry McGinnis, e allora sì che potremo partire con i fancast.

E voi, chi vedreste bene nel ruolo? Fateci sapere nei commenti.