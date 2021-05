Batman, Ben Affleck trova il suo Robin in Jimmy Kimmel al concerto benefico Vax Live

In occasione della messa in onda dell'evento benefico Vax Live, manifestazione promossa da Selena Gomez e Jennifer Lopez per raccogliere fondi destinati alla diffusione dei vaccini in tutto il mondo in modo da mettere la parola fine alla violenta pandemia di coronavirus che ha condizionato le nostre vite nell'ultimo anno e mezzo.

L'evento Vax Live: The Concert To Reunite The World di Global Citizen, a molti della generazione X avrà ricordato il parterre mondiale del Live Aid del 1985. Lì il tema era la carestia in Etiopia, oggi i vaccini in tutto il mondo. Per ravvivare un po' l'atmosfera di festa, si è presentato persino Ben Affleck in modo da diffondere il messaggio alla base della manifestazione e a fargli compagnia c'era anche Jimmy Kimmel il popolare conduttore di talk show americano che non si è fatto sfuggire l'occasione di travestirsi da Robin, nello specifico nel Robin della celebre serie televisiva in live-action con Adam West e Burt Young.

Immancabile quindi la battuta di Affleck rivolta al "pacco in evidenza" del costume di Kimmel. Potete visualizzare il video dei due nel post in calce a questa news.

Anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha inviato un messaggio nel quale ha assicurato che gli Usa stanno "lavorando con i leader di tutto il mondo per condividere più vaccini e aumentare la produzione per assicurarsi che ogni Paese abbia i vaccini di cui ha bisogno”. Presente anche il Principe Henry, "Stasera, siamo solidali con milioni di famiglie in tutta l'India, che stanno combattendo una seconda ondata devastante", ha detto. "Il virus non rispetta i confini e l'accesso al vaccino non può essere determinato dalla geografia", ha aggiunto.