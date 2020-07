Batman, Ben Affleck torna nel DCEU con questa nuova clamorosa immagine!

L'annuncio dell'attesissima Zack Snyder's Justice League ha risvegliato l'interesse del grande pubblico nei confronti dell'originale DCEU immaginato dal regista di Batman v Superman: Dawn of Justice, e in questi giorni i fan hanno iniziato a sperare anche in un ritorno di Ben Affleck.

L'attore, che ha interpretato Bruce Wayne anche in Suicide Squad e Justice League e che tornerà nella director's cut del cinecomic del 2017 in arrivo su HBO Max, avrebbe dovuto co-produrre, scrivere, dirigere e interpretare il chiacchierassimo The Batman, progetto annunciato ormai cinque anni fa e adesso concretamente in mano a Matt Reeves e Robert Pattinson.

Come sappiamo i piani per un DCEU versione Snyder-Verse sono sfumati dopo l'allontanamento del regista durante la lavorazione di Justice League, e con essi anche le idee di Ben Affelck per uno stand-alone sul Cavaliere Oscuro, che però rimane un grosso sogno nel cassetto per tutti i fan: ecco quindi che nelle scorse ore l'account Art of Time Travel ha condiviso sulla propria pagina del social network Instagram un clamoroso poster fan-made che immagina il The Batman che mai sarà, con la partecipazione di Will Smith, Viola Davis, Jared Leto, Margot Robbie, JK Simmons, Jeremy Irons, Ewan McGregor come Black Mask, Mary Elizabeth Winstead come Cacciatrice e ovviamente Joe Manganiello nei panni di Deathstroke, che nei piani di Affleck sarebbe dovuto essere il villain del suo film.

