Batman Begins, la scomodità del costume aiutò Christian Bale a recitare meglio!

Per molti vestire i panni di un supereroe sarebbe un sogno. Solo quando si è costretti a farlo si può scoprire quanto sia scomodo. Moltissimi attori lamentano, infatti, la scomodità delle armature e dei loro superabiti. Il primo a farlo fu proprio Christian Bale che, però, usò la questione a suo favore.

Insomma, un buon attore è capace di usare i suoi stati d'animo in funzione del proprio personaggio e un interprete come Christian Bale è più che capace di farlo. Dopo che Bale a dimostrato quanto le persone si sbagliassero a ridere di lui come Batman, l'attore ha svelato perchè il suo Bruce Wayne sembrasse sempre così arrabbiato e, soprattutto, reale nel suo essere costantemente infastidito. Contro ogni indicazione la risposta si è rivelata molto più semplice di quanto molti pensassero.

Christian Bale ha infatti ammesso di aver puntato su quella caratterizzazione del personaggio in particolare grazie alla grande sensazione di disagio che provava indossando il costume da Batman. L'armatura, particolarmente scomoda, spinse l'attore ad incanalare tutto il suo fastidio, la sua rabbia e il suo sconforto nel personaggio che divenne una versione ancor più reale di quello che inizialmente era stato concepito.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Batman Begins. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!