Batman Begins, Linus Roache ricorda: 'Lavorare con Nolan fu magico'

Venir apprezzati per il lavoro di una settimana più che per quello svolto nel corso di un'intera carriera è possibile? Certo che sì, se vi chiamate Linus Roache e siete conosciuti soprattutto per aver dato volto al Thomas Wayne di Batman Begins, il primo film della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Proprio in queste ore, in effetti, l'attore è tornato a ricordare la sua esperienza sul set del film che secondo Christian Bale fu parecchio sottovalutato dagli spettatori prima della sua uscita: "Mi guardo indietro ora e penso: 'Wow, fu un lavoro di sette giorni e mi ha procurato più riconoscimenti e fama di tutto ciò che abbia mai fatto'. Fu l'inizio di un'era iconica per Batman, non penso di aver realizzato quanto significativo sarebbe stato all'epoca" sono state le parole di Roache.

L'attore ha proseguito: "La cosa più importante per me, come attore, fu lavorare con Christopher Nolan e notare come qualcuno possa avere a che fare con un mega-budget eppure preoccuparsi solo di te quando si trattava di girare la tua scena. Penso fosse magico. Senza dire nulla, ti faceva sentire come se quella fosse l'unica cosa importante". I risultati, d'altronde, li abbiamo visti tutti! Qui, per saperne di più, trovate la nostra recensione di Batman Begins.