Batman Begins, la denuncia su Instagram: il Wayne Manor del film versa nel degrado

Un aspetto affascinante del cinema è senza dubbio quello di poter visitare i luoghi in cui sono stati girati i film che abbiamo amato: quale fan del giustiziere di Gotham, ad esempio, non sognerebbe di trascorrere una giornata tra le mura del Wayne Manor di Batman Begins? Occhio, però: un video apparso sui social ci ha portato brutte notizie.

Il film per il quale Cillian Murphy si propose come Batman prima di essere ingaggiato come Spaventapasseri vide Christopher Nolan avvalersi del suggestivo Mentmore Towers, una tenuta di campagna di epoca vittoriana situata nel Buckinghamshire, per rappresentare l'iconico Wayne Manor, tenuta della famiglia di Bruce Wayne.

Ma torniamo al video di cui sopra: l'account Instagram Deserted Places, il cui scopo è proprio quello di segnalare luoghi d'interesse tenuti in condizioni non all'altezza della loro fama, ha infatti denunciato lo stato di degrado in cui sembrerebbe versare Mentmore nonostante l'ulteriore notorietà acquisita grazie al primo film della trilogia del Cavaliere Oscuro.

Mentmore, a dirla tutta, vanta ancora dei campi da golf operativi ed è parecchio gettonato per servizi fotografici in occasioni come matrimoni e simili: l'edificio è però considerato a rischio, i danni sono ben evidenti e, in effetti, degli interventi di ristrutturazione non guasterebbero mica. Nell'articolo trovate il video di cui vi parlavamo: qui, nel frattempo, vi lasciamo la nostra recensione di Batman Begins.