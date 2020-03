Batman Begins: Cillian Murphy ricorda il suo deludente provino per Batman

La star di Peaky Blinders, Cillian Murphy, è noto anche per aver fatto parte del cast della trilogia di Christopher Nolan su Batman, nel ruolo dello Spaventapasseri. In particolare l'attore irlandese ha un ruolo piuttosto importante nel primo film, Batman Begins, per il quale tuttavia Murphy venne provinato per il ruolo principale, senza successo.

Ospite del Late Night with Seth Meyers, per parlare della sua imminente partecipazione a A Quiet Place II, Cillian Murphy ha attraversato diverse fasi della sua carriera. Dal successo di Peaky Blinders nel ruolo di Tommy Shelby, che stupì l'attore soprattutto perché lo show BBC era partito senza alcun tipo di budget pubblicitario, la conversazione si è spostata sull'esperienza nella trilogia di Christopher Nolan.



Sebbene le possibilità fossero ridotte sin dall'inizio, Cillian Murphy ricorda con piacere l'esperienza del provino per Batman:"Era ovvio che Christian Bale sarebbe diventato Batman. A quel tempo, era chiaro, ed è un magnifico Batman e Bruce Wayne. Non ho mai pensato di essere adatto per la parte. Ma ci ho provato, ad indossare il costume che penso fosse quello di Val Kilmer, è stato interessante. Lo indossi, ti metti il cappuccio e improvvisamente la tua voce cala. Non puoi fare la voce di Batman senza che sia profonda".

In seguito Cillian Murphy venne scelto per il ruolo del dottor Crane/Spaventapasseri, interpretandolo in Batman Begins (2005) e con una breve apparizione in Il cavaliere oscuro (2008).

Cillian Murphy in un video backstage di A Quiet Place II è comparso online in questi giorni, certificando una volta per tutte la sua presenza nel sequel di A Quiet Place - Un posto tranquillo.

Il film avrà per protagonista Emily Blunt e John Krasinski avrebbe già molte idee per A Quiet Place III.