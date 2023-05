Batman Begins, così Christopher Nolan convinse la produzione a ingaggiare Cillian Murphy

La love story cinematografica tra Christopher Nolan e Cillian Murphy va avanti ormai da anni e passa per una serie di ruoli secondari (prima, chiaramente, di Oppenheimer) entrati però immediatamente nel cuore degli spettatori: a fare da apripista, come sicuramente ricorderete, fu lo strepitoso Spaventapasseri di Batman Begins.

Prima del film con il quale Nolan spaventò i poveri cittadini di Chicago, Murphy si era fatto notare con la sua partecipazione a 28 Giorni Dopo: il film di Danny Boyle aveva dunque senz'altro contribuito a dare una spinta importante alla notorietà dell'attore, che però non poteva ancora essere considerato quella star di primo piano a cui affidare il ruolo di Bruce Wayne. Il buon Christopher, però, aveva in mente qualcosa...

"Sapevamo entrambi che non saresti finito a interpretare Batman, ma volevo assolutamente lavorare sul set con te, ti volevo assolutamente nel film. Quindi facemmo questi screen test molto elaborati, su pellicola 35mm, in un piccolo set. C'era un'atmosfera elettrica nella crew quando cominciasti a recitare. [...] Facemmo due scene (una di Bruce Wayne e una di Batman) e mi assicurai che i produttori venissero lì mentre eravamo sul set. Tutti si esaltarono così tanto guardando la tua prova che quando dissi: 'Ok, Christian Bale è Batman, ma se Cillian interpretasse lo Spaventapasseri?' nessuno ebbe nulla da ridire" ha ricordato Nolan durante una chiacchierata con il suo attore feticcio. Scelta saggia, non trovate? A tal proposito, proprio Cillian Murphy ammise qualche tempo fa di non essere adatto al ruolo di Batman.