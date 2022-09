Batman Begins, Batmobile o alieni? Che spavento per un automobilista a Chicago!

Non è una novità che qualcuno faccia confusione tra finzione e realtà: celebre, ad esempio, è il caso di quel La Guerra dei Mondi con cui Orson Welles terrorizzò gli Stati Uniti negli anni '30, convincendo migliaia di persone che fosse davvero in corso un'invasione aliena. Non tutti, però, conoscono l'incidente avvenuto sul set di Batman Begins!

Tutti ricorderete sicuramente quanto appariscente fosse la Batmobile vista nella trilogia di Nolan: corazzata e dotata di un aspetto decisamente più aggressivo rispetto alle precedenti versioni, la vettura utilizzata dal Batman di Christian Bale non era certo destinata a passare inosservata! Durante le riprese, però, la cosa prese una piega imprevista... A onor del vero, non solo a causa dell'aspetto del veicolo!

Mentre la crew capitanata da Christopher Nolan era impegnata in quel di Chicago, infatti, un automobilista pensò bene di andarsi a schiantare contro la Batmobile: la cosa sembrò inizialmente del tutto casuale, ma in un secondo momento ci si rese conto che il malcapitato fosse palesemente ubriaco. Non solo: l'uomo ammise che, probabilmente anche a causa dell'alcol, la vista della Batmobile gli aveva causato un vero e proprio attacco di panico, portandolo a credere che si trattasse di un veicolo alieno!

Fortunatamente l'incidente non causò danni seri a nessuna delle parti in causa, ma insomma: per il futuro, meglio andarci piano con vetture del genere... E con l'alcol, naturalmente, almeno prima di mettersi alla guida! Incidenti assurdi a parte, comunque, qui trovate la nostra recensione di Batman Begins.