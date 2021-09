Batman, il Batwing originale di Michael Keaton è stato completamente restaurato

Il conduttore del famosissimo programma The Mythbusters, Adam Savage, ha fatto recentemente visita al negozio The Prop Store per immortalare un gigantesco e straordinario modello originale del Batwing guidato da Michael Keaton nel primo e storico Batman di Tim Burton completamente restaurato.

Con un larghezza di circa 2 metri, il veicolo è un fantastico modello in scala 1/4. Nel video che trovate in alto, è possibile capire perfettamente le misure del modello. Savage ha visitato il Prop Store lo scorso agosto, mentre il magazzino stava tenendo una grande asta interamente dedicata agli oggetti di scena e legata a un'opera di beneficenza a sua volta correlata direttamente a Mythbusters.



Il modello del Batwing presenta ovviamente gli iconici "clipper" che si estendevano lungo "la testa" della forma di pipistrello della carrozzeria del jet personale di Batman, quelli con cui poi lo stesso supereroe riusciva a rubare i palloncini pieni di gas esilarante diffusi per Gotham dal Joker interpretato da Jack Nicholson. C'è anche una figure dello stesso Batman di Keaton all'interno del modello, e la testa del personaggio ruota.



Vi ricordiamo che il Batman di Michael Keaton tornerà il prossimo anno in The Flash, nuovo cinecomic targato Warner Bros. e diretto da Andy Muschietti che spalancherà le porte del Multiverso DC.



Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla recensione del Batman di Tim Burton.