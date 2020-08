Batman, le battute più iconiche del Cavaliere Oscuro al cinema

Batman è uno dei personaggi maggiormente iconici della cultura pop contemporanea e anche il cinema ha contribuito nel corso dei decenni a rafforzare la centralità del personaggio nell'immaginario popolare. Oltre alle varie versioni del personaggio sono anche le battute entrate nel cuore dei fan ad aver reso così iconico Batman.

Ecco alcune delle frasi cinematografiche memorabili pronunciate dai vari Batman rimaste impresse nel cuore dei fan nel corso degli anni.

Dal primo Batman di Tim Burton arriva la frase pronunciata ad un delinquente:"Non ti ucciderò. Voglio che tu mi faccia un favore. Voglio che tu dica di me a tutti i tuoi amici".

"Giuramelo!" lo pronuncia invece Christian Bale in Batman Begins, primo film della trilogia di Christopher Nolan.



Tra i fan è diventata piuttosto nota anche la frase del Bruce Wayne di Ben Affleck:"Ha il potere di spazzare via l'intera razza umana, e se crediamo che ci sia anche solo l'1% di possibilità che sia nostro nemico dobbiamo prenderla come una certezza assoluta e distruggerlo".

Iconica è anche la frase di Christian Bale in Il cavaliere oscuro rivolta al Joker di Heath Ledger:"Cosa pensavi di dimostrare? Che in fondo sono tutti cattivi come te? Sei solo!".

Ma probabilmente la frase più conosciuta è quella più semplice:"Io sono Batman!", pronunciata dal personaggio in tantissimi film usciti al cinema.

