Da Batman a Batman: Affleck augura il meglio a Pattinson e spiega perché lasciò il ruolo

Chi meglio dell'ex Uomo Pipistrello può consigliare il prossimo interprete del Cavaliere Oscuro? Ecco quindi il messaggio di Ben Affleck a Robert Pattinson, nel quale si complimenta con lui per la sua carriera e racconta alcune delle cause che lo hanno allontanato dai set targati DC.

Adesso gli occhi di tutto il mondo sono puntati su Robert Pattinson, ma non molto tempo fa l'unica star di Gotham City era Ben Affleck, che poco prima di lasciare il ruolo dopo gli eventi di Justice League era previsto producesse, scrivesse, dirigesse e interpretasse una nuova pellicola dell'Uomo Pipistrello.

In una recente intervista il Bruce Wayne, ormai in pensione, ha dichiarato:

"Penso che Robert sia un grande attore e credo che sarà un magnifico Batman", continuando poi sui motivi che lo hanno spinto ad appendere i Batarang al chiodo.

"Avevamo una sceneggiatura e mi piaceva molto. La scrissi con Geoff Johns, che rispetto molto come professionista, ma dopo aver girato un paio di film avevo perso la passione per quel ruolo. Capite quello che intendo? Avevo perso interesse nel raccontare quelle storie, anche se ero ancora deciso a portarle avanti, ma pensavo anche che non avesse più senso continuare in quella direzione. Se non consideri una storia la più importante del mondo non riuscirai a realizzare un film di qualità. Quel film meritava di essere realizzato da qualcuno che morisse dalla voglia di girarlo, ma a quel tempo non ero io, così sono andato avanti."

Negli ultimi anni le vicende personali dell'attore lo hanno spesso portato lontano dal set e della carriera e, sebbene non siano noti tutti i dettagli, sappiamo per certo che per lungo tempo ha lottato contro la sua dipendenza da alcool, cui si è aggiunto il divorzio con Jennifer Garner.

Proprio qualche settimana abbiamo riportato un'altra intervista di Affleck, nella quale raccontava di essere sollevato di aver abbandonato il ruolo di Cavaliere Oscuro, che lo stava letteralmente portando alla morte per abuso di alcool.