Batman, bambino suona la colonna sonora del film di Robert Pattinson: il video è virale

Il regista e sceneggiatore Matt Reeves ha condiviso sul proprio profilo Twitter il video di un bambino che ha evidentemente sfruttato la quarantena di Coronavirus per imporre a suonare la colonna sonora di The Batman, nuovo lungometraggio della DC Films con protagonista Robert Pattinson.

Il filmato, disponibile in calce all'articolo, mostra il bimbo riprodurre (quasi) alla perfezione le note composte da Michael Giacchino e utilizzate dalla Warner Bros. e da Reeves per mostrare al mondo il nuovo costume di Batman nel celebre camera-test di Robert Pattinson.

Come sicuramente saprete, il film ha dovuto interrompere le riprese a causa dell'attuale pandemia, ma Reeves ha assicurato che tutto sta (o stava) procedendo per il meglio, al punto che durante la pausa non modificherà la sceneggiatura, dato che la ritiene perfetta così com'è dopo due anni di duro lavoro. Ricordiamo che la storia del film non sarà incentrata sulle origini del celebre vigilante di Gotham, ma prenderà il via intorno al secondo anno di attività di Bruce Wayne come Cavaliere Oscuro: stando a quanto dichiarato dal regista, The Batman sarà noir metaforico e personale ispirato a Chinatown di Roman Polanski e Una squillo per l'ispettore Klute di Alan J. Pakula, celebri polizieschi della New Hollywood.

Il cast, oltre a Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman, include tra gli altri anche Zoë Kravitz come Catwoman, Paul Dano come Enigmista, Jeffrey Wright nei panni di Gordon e Colin Farrell in quelli di Pinguino.