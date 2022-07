Batman altro grande assente al Comic-Con: fan in rivolta su Twitter

L'assenza di Henry Cavill al Comic-Con non è l'unica a far discutere i fan del mondo DC infatti, con grande stupore, in molti sono sul piede di guerra anche per la mancata apparizione di Batman che, soprattutto dopo il grande successo del film Robert Pattinson avrebbe potuto fare quanto meno una fugace comparsa.

The Batman 2 è stato ufficialmente annunciato dalla Warner Bros. in occasione del CinemaCon di Las Vegas ma da allora, sono state ben poche le informazioni su questo secondo film diretto da Matt Reeves. I fan credevano che avremmo appreso qualcosa di più proprio nell'evento attualmente in corso nella città californiana ma fin qui, tutto sembra tacere.

Nessun riferimento tra l'altro, è stato fatto sulle versioni alternative dell'Uomo Pipistrello. In particolare quelle di Michael Keaton e Ben Affleck che dovrebbero entrambi apparire in The Flash. Forse proprio per via delle molteplici problematiche con Ezra Miller, la casa di produzione avrebbe deciso di far passare in secondo piano il prossimo film sul velocista scarlatto conferendo per questo anche molto meno spazio a Batman.

Gli appassionati di Bruce Wayne naturalmente, non hanno molto apprezzato questa scelta compiuta per il Comic-Con, in molti infatti credevano che finalmente avrebbero avuto la possibilità di scoprire qualcosa in più sul prossimo film con l'ex star di Twilight, e proprio per questa mancata attenzione rivolta all'Uomo Pipistrello, i social network sono stati invasi da post di protesta.