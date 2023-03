Batman assente in Birds of Prey: la teoria dei fan sulla timeline del film

I piani di Zack Snyder erano ben diversi da quelli poi effettivamente portati sul grande schermo firmati DC e il filo conduttore sarebbe del tutto legato a Harley Quinn .

La super cattiva, complice di Joker, è al centro delle vicende di Birds of Prey, un sequel dedicato completamente alla folle Harley Quinn che racconta la rinascita del personaggio dopo la rottura con l'acerrimo nemico di Batman.

Una teoria che circola su Reddit collega Birds of Prey ai due film mai realizzati ma pensati da Zack Snyder. Il regista, infatti, aveva in mente cinque pellicole per la storia principale. L'universo costruito da Snyder è iniziato con Man of Steel, seguito da Batman VS Superman e Zack Snyder's Justice League. In programma vi erano anche due film appartenenti alla saga di Justice League, mai realizzati.

E proprio su Justice League 2 e Justice League 3 si basa l'idea dei fan che Batman non sia presente nel sequel dedicato a Harley Quinn in quanto gli eventi accaduti nel sequel di Suicide Squad siano successivi ai presunti due film mai realizzati di Snyder.

Batman, dunque, sarebbe il grande assente in Birds of Prey in quanto morto in Justice League 3 per salvare Lois e impedire a Superman di fare una brutta fine.

Justice League 2 e 3 non hanno mai visto la luce ergo sembra difficile poter sviluppare una qualunque teoria sulla trama di due film mai esistiti. Dietro l'assenza di Batman in Birds of Prey, piuttosto, si può ricollegare il rifiuto di Ben Affleck, dopo il disastro della produzione di Justice League, di indossare di nuovo la tuta dell'uomo pipistrello. L'attore, infatti, ha confidato all'Hollywood Reporter che Batman è stata l'esperienza più brutta della sua vita.

Sul futuro della partner in crime di Joker, invece, James Gunn ha le idee chiare: Harley Quinn ritornerà.