Batman, arriva su HBO Max un nuovo podcast con la voce di Jeffrey Wright

Stando a quanto riporta in esclusiva The Hollywood Reporter, HBO Max si sta apprestando a lanciare Batman: The Audio Adventures, un podcast che rivisita in chiave comica le avventure del supereroe DC, che avrà la voce di Jeffrey Wright. Il progetto è scritto e diretto da Dennis McNicholas, uno degli autori di punta del Saturday Night Live.

Batman: The Audio Adventures dovrebbe debuttare nel corso del 2021, ed è separato dall'accordo pluriennale di DC con Spotify per la creazione di podcast dedicati ai vari personaggi del franchise.

Oltre a McNicholas, produttrice del format è Angela Petrella, mentre Jon Berg, che ha lavorato anche a Justice League, è il produttore esecutivo.

I dettagli della trama sono ancora sconosciuti, ma fanno parte del cast vocale diversi protagonisti del Saturday Night Live, a conferma della vocazione comica del progetto. Tra gli altri, ci saranno Chris Parnell, Melissa Villaseñor, Seth Meyers, Brent Spiner, John Leguizamo, Ike Barinholtz, Bobby Moynihan, Kenan Thompson, Rosario Dawson, Jason Sudeikis, Alan Tudyk, Heidi Gardner, Brooke Shields , Paul Scheer, Tim Meadows, Fred Armisen, Ray Wise, Ben Rodgers, Katie Rich, Pete Schultz, Paula Pell, Toby Huss e McNicholas.

