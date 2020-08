Batman, annunciato il nuovo film Soul of the Dragon: sarà ambientato negli anni '70!

Come segnalato dal The Hollywood Reporter, la Warner Bros. Animation, DC e Warner Bros. Home Entertainment hanno annunciato Batman: Soul of the Dragon, un nuovo film animato che porterà il Cavaliere Oscuro in una Gotham City anni '70.

Stando a quanto dichiarato, Soul of the Dragon non si baserà su alcun materiale pre-esistente e fornirà una storia totalmente originale, e vedrà Bruce Wayne affrontare una minaccia mortale proveniente dal suo passato: ad aiutarlo tre ex alleati, i guerrieri di arti marziali Richard Dragon, Ben Turner e Lady Shiva.

Il film è prodotto dal Bruce Timm, leggendario fumettista e produttore dell'acclamata serie tv Batman: The Animated Series, e diretto dal veterano dell'animazione DC Sam Liu, con la sceneggiatura firmata dallo scrittore Jeremy Adams, già dietro al successo del recente Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge. Batman: Soul of the Dragon vede nel cast di doppiatori David Giuntoli nei panni di Bruce Wayne / Batman, Mark Dacascos nei panni di Richard Dragon, Kelly Hu nei panni di Lady Shiva, Michael Jai White nei panni di Ben Turner / Tigre di bronzo, James Hong come O-Sensei e Josh Keaton come Jeffrey Burr.

Il film arriverà nel 2021. Per altri approfondimenti ecco la recensione di Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge e le ultime novità su The Batman con Robert Pattinson.