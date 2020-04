Batman, Anne Hathaway pensava di dover interpretare Harley Quinn ai provini per il film

Anne Hathaway,l'interprete di Catwoman in Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, ha rivelato che inizialmente era convinta di dover interpretare un altro iconico personaggio DC nel film: Harley Quinn.

Il terzo e ultimo film della saga sull'Uomo Pipistrello realizzata da Nolan figurava una grande varietà di personaggi, come Bane (Tom Hardy), lo Spaventapasseri (Cillian Murphy), Talia Al Guhl (Marion Cotillard) e anche la Catwoman/Selina Kyle di Anne Hathaway.

Ma proprio quest'ultima ha recentemente rivelato ai microfoni di BBC One che fino alla prima audizione per il ruolo, ha creduto che la parte fosse in realtà quella di Harley Quinn.

"Sono arrivata al primo incontro con indosso questo adorabile top in stile Vivian Westwood, molto bello, ma parecchio sfraccasato, con delle strisce che andavano da ogni parte. E indossavo queste ballerine che ricordavano molto il Joker. In più continuavo a sorridere in modo un po' folle verso Chris, come credevo avrebbe fatto Harley... E dopo più di un'ora Christopher mi dice 'Sono sicuro che saprai già che qui si parla di Catwoman'" ha raccontato l'attrice "E io ho immediatamente cambiato atteggiamento. 'Ok, ora siamo furtive. Furtive'. E ho iniziato ad odiare il top che portavo. Cioè lo amavo, ma non in quel momento. In quel momento eravamo e dovevamo essere 'furtive'".

Ora forse ci sembrerà difficile immaginare Harley Quinn senza pensare a Margot Robbie, ma chissà come sarebbe state l'Harley Quinn del film di Nolan... O un Harley Quinn interpretata dalla Hathaway.