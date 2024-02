Batman, Andy Muschietti si o Andy Muschietti no? Grosse novità sul regista del film

Nei giorni scorsi si era fatta largo un'indiscrezioni secondo cui il nuovo film DCU Batman: The Brave & The Bold non sarà più diretto da Andy Muschietti, con il regista di The Flash destinato ad essere rimpiazzato.

Tuttavia in queste ore il famoso scooper Jeff Sneider, il cui scoop sulla possibilità di vedere Tom Cruise nel nuovo film di Quentin Tarantino è stato recentemente confermato da Variety, ha riferito che, almeno secondo le sue fonti, Andy Muschietti è ancora coinvolto in Batman: The Brave & The Bold. Inoltre, non appena è emersa la voce del licenziamento di Muschietti, sono apparse sui social le immagini del suo parcheggio alla Warner Bros, di fianco al quale è stato posizionato un golf cart con un logo di Batman, simpatico richiamo alla Batmobile. Di certo la situazione in casa Warner Bros non è delle più limpide, con una possibile fusione/vendita all'orizzonte, ma almeno per il momento è lecito continuare a considerare Andy Muschietti come il regista assegnato a Batman: The Brave & The Bold, almeno fino ad eventuali nuove indicazioni.

Il co-presidente dei DC Studios James Gunn ha condiviso all'inizio di questo mese che Batman NON sarà il prossimo personaggio principale ad essere scelto nel DCU, dopo la recente aggiunta di Supergirl di Milly Alcock. Inoltre, ha affermato che The Brave and the Bold non ha ancora una sceneggiatura, il che indica che l'inizio della produzione del progetto è attualmente previsto per un lontano futuro.

