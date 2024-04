Batman, Alan Ritchson insiste: 'Voglio essere il Cavaliere Oscuro, continuerò ad urlarlo'

Dopo essersi gentilmente candidato per il ruolo di Batman del DCU, rivolgendosi a chi di dovere con le buone, l'attore di Reacher Alan Ritchson è pronto a passare anche 'alle cattive' se necessario.

Nel corso di una nuova intervista promozionale col The Hollywood Reporter, infatti, la star ha dichiarato: "Mi piacerebbe interpretare Batman. Ecco, l'ho detto, okay? Sono pronto a salire sui palazzi e a gridarlo a squarciagola se necessario: 'Voglio essere Bruce Wayne!'" Nella stessa intervista, Alan Ritchson ha spiegato nel dettaglio cosa lo affascina del personaggio: "Il punto con Batman è questo. Sai qual è il suo superpotere? L'intelligenza. Cavolo, è il supereroe più intelligente che ci sia. È creativo e ha tutti i suoi gadget, ed è super intelligente. Voglio interpretare questo personaggio. E, inoltre, insomma, avere una grotta, essere ricco, auto sportive e motociclette fantastiche, è un'idea che mi attira non poco."

Batman sarà protagonista del nuovo film DC Studios Batman: The Brave & The Bold, attualmente in sviluppo per i DC Studios di James Gunn e Peter Safran: il regista Andy Muschietti sta sviluppando il film insieme alla sorella e partner produttiva Barbara Muschietti, ma non è chiaro se l'autore firmerà solo la sceneggiatura, rimarrà nel team come produttore o assumerà le redini del progetto anche come regista. I casting non sono ancora iniziati, almeno a detta di James Gunn, ma l'idea di vedere Alan Ritchson nel ruolo di Batman è stata accolta positivamente dai fan sui social.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate sui canali di Everyeye.

Su DUNE: PARTE DUE 1 (4K Ultra HD è uno dei più venduti di oggi.