Batman, Alan Ritchson è un Cavaliere Oscuro impressionante nella nuova fan-art DCU

Alan Ritchson si è candidato per il nuovo Batman del DCU, la prossima versione del Cavaliere Oscuro che sarà introdotta nella saga cinematografica creata da James Gunn, e in queste ore i fan si sono divertiti ad immaginarlo nel ruolo con alcuni conce-art.

Tra i più riusciti c'è senza dubbio quello che potete visionare nel post in calce all'articolo, che vede Alan Ritchson nei panni di un Batman in difficoltà ma più combattivo che mai: il supereroe in questa immagine ha il volto scoperto a causa di una ferita al volto, che ha sfregiato l'iconica maschera, uno stratagemma che ha permesso all'artista di mettere in mostra il viso dell'attore.

Ricordiamo che il casting di Batman: The Brave & The Bold è ancora molto lontano, dato che il mese scorso James Gunn ha personalmente confermato che il film non ha ancora una sceneggiatura e che la politica del DCU e dei DC Studios sarà sempre quella di iniziare i casting quando la storia del progetto di riferimento sarà pronta. Dai pochi dettagli noti sappiamo che Batman: The Brave and the Bold presenterà per la prima volta Bruce Wayne alle prese con la paternità, con l'introduzione sul grande schermo di Damian Wayne, nei fumetti il figlio di Bruce e Talia Al Ghul. Secondo le indiscrezioni, la sceneggiatura di Batman: The Brave & The Bold sarà scritta da John Logan, autore de Il Gladiatore, The Aviator, Hugo e Skyfall.

Il film non ha ancora una data d'uscita, ma con The Batman: Parte 2 di Robert Pattinson in uscita il 3 ottobre 2025 e Superman: Legacy in arrivo l'11 luglio 2025 non ci stupirebbe scoprire che il film del Batman del DCU si farà attendere fino ad almeno il 2026-27.