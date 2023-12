Batman, Alan Ritchson si candidata per il DCU: 'Certo che lo farei!'

Il colossale Alan Ritchson è il protagonista di Reacher, ma ora inizia a parlare anche di un grande ruolo nel DCU: Batman.

In un'intervista recente per Lee Child, l'attore ha affermato che: "Con tutte le voci che girano sul fatto che dovrei interpretare Batman, come posso fare a meno di Batman? Mi piacerebbe molto interpretare Batman. Sai, [Batman senza mantello] è un'ottima analogia, in effetti. Ma voglio dire, Batman ha una caverna, mentre Reacher non ha nemmeno una casa. Ha solo uno spazzolino da denti. Quindi, penso che Batman abbia delle cose interessanti. Il tizio è ricco e ha caverne, attici e riflettori che lo chiamano. Batman è più figo.

L'attore ha poi continuato a paragonare Batman e Reacher: "Ma voglio dire, Reacher sarebbe più difficile da abbattere in un combattimento. Solo lui e il suo spazzolino da denti, e [Batman] avrebbe detto: "Dannazione, sta resistendo. Sono passati 30 minuti". Quindi, sarebbe divertente".

Nel frattempo Reacher 2 sembra essere un successo e batte Tom Cruise. Tra l'altro, si inizia già a parlare di una terza stagione per la serie con Alan Ritchson.

Vedreste l'attore nei panni di Batman nel DCU? Come sempre, lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione al riguardo.