Batman, Alan Ritchson si candida per The Brave & The Bold: 'Accetterei subito'

La star di Reacher e Fast & Furious Alan Ritchson è la prima scelta dei fan per Batman: The Brave & The Bold, nuovo film del Cavaliere Oscuro in lavorazione presso i DC Studios di James Gunn, ma cosa ne pensa il diretto interessato?

Nel corso di una recente intervista promozionale con Comicbook, l'attore ha rotto il silenzio sul fan-cast che sta circolando online da diverso tempo, con gli appassionati della DC e soprattutto di Batman che stanno 'spingendo' per convincere James Gunn a scegliere Alan Ritchson come volto del Bruce Wayne del DCU, dichiarando ai microfoni: "Considerato quanto è diventato grande questo movimento social, e quanto è forte la passione di tutti questi fan che inneggiano al mio nome per il ruolo del nuvoo Batman, credo che a questo punto l'offerta mi arriverà su un piatto d'argento!", ha scherzato. "Ma, a parte questo, mi piacerebbe davvero molto interpretare Batman. Non so quale sarà l'approccio di James Gunn a questo film, ma per me sarebbe fantastico. Non ci penserei due volte, insomma, stiamo parlando di uno dei personaggio più iconici di tutti i tempi."

Per quanto riguarda l'approccio di James Gunn, che ha scelto Andy Muschietti per la regia di Batman: The Brave & The Bold, sappiamo che il film sarà il primo ad introdurre su grande schermo Damian Wayne, il figlio di Batman e Talia al Ghul che nei fumetti è un assassino-bambino della setta delle ombre mandato ad uccidere il Cavaliere Oscuro ma destinato a diventare il nuovo Robin.

Il film non ha ancora una data d'uscita, rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.