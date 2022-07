Batman, Ben Affleck alla guida della BatFamily del DCEU nella fan-art che fa sognare i fan

Dopo averlo visto l'ultima volta in azione al centro di Justice League di Zack Snyder e in attesa di rincontrarlo in The Flash di Andy Muschietti, Batman di Ben Affleck guida la BatFamily del DCEU nella nuova fan art dell'artista artoftimetravel.

Come potete vedere nel post pubblicato su Instagram - e disponibile come sempre in calce all'articolo - il Cavaliere Oscuro di Ben Affleck al centro di un poster fan art che immagina una squadra di vigilanti di Gotham City che include anche i vari personaggi (e rispettivi) interpreti dei 'Multiversi' DC: i fan ad esempio riconosceranno il Nightwing di Brenton Thwaites e il Red Hood di Curran Walters dalla serie tv Titans, e la Kate Kane di Ruby Rose dalla serie tv di The CW Batwoman, oltre all'esordiente Leslie Grace nei panni di Barbara Gordon, protagonista del nuovo film Warner Bros Batgirl in arrivo nei prossimi mesi (film che, tra l'altro, non includerà il Batman di Affleck ma quello di Michael Keaton: i due attori saranno visti nel cinecomic The Flash, in uscita nel 2023, ognuno nei panni del rispettivo Bruce Wayne).

Cosa ve ne pare di questa potenziale BatFamily del Multiverso? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Vi ridondiamo che Batgirl non ha ancora una data d'uscita, mentre dopo l'ennesimo rinvio The Flash di Andy Muschietti con Ezra Miller arriverà nei cinema di tutto il mondo a partire dal 23 giugno 2023.