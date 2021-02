Il Batman di Affleck contro il Deathstroke di Manganiello? Zack Snyder vuole il film!

Nonostante la Warner Bros. abbia sempre dichiarato che l'arco narrativo di Justice League non verrà esteso nei programmi futuri previsti al cinema, la speranza è l'ultima a morire e Zack Snyder in persona sogna un film con il Batman di Ben Affleck contro il Deathstroke di Joe Manganiello ambientato dopo gli eventi della Snyder Cut.

Nel corso della sua chiacchierata in diretta prima dell'arrivo del trailer ufficiale della Justice League, Zack Snyder ha dichiarato di sognare di vedere il film mai realizzato da Ben Affleck su Batman, quello che avrebbe previsto il suo scontro con il villain Deathstroke, interpretato da Joe Manganiello e che compariva brevemente nella scena post-credit di Justice League nella versione di Joss Whedon, reclutato da Lex Luthor in persona.

"Adoro Joe, è un grande. Amerei davvero molto vederli insieme, sarebbe un divertimento. Chi lo sa? Sappiamo che Ben apparirà nel film su Flash, ed è davvero bello sapere che tornerà [nei panni di Batman]".

Ricordiamo che Ben Affleck è apparso in tre film del DC Extended Universe, ovvero Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder, Suicide Squad e Justice League, e avrebbe dovuto scrivere, dirigere e interpretare lo stand-alone The Batman. Per il film, che era fra i più attesi nel contesto del 'primo' DCEU, venne realizzato anche un famoso camera test che mostrò ai fan il Deathstroke di Manganiello, scelto come avversario principale e comparso brevemente in Justice League di Joss Whedon.

Affleck tornerà come Batman nel film su Flash diretto da Andy Muschietti, che vedrà anche il ritorno di Michael Keaton nei panni sempre di Batman di un altro universo, mentre Batman tornerà sempre nel 2021 anche nella nuova saga scritta e diretta da Matt Reeves e interpretata da Robert Pattinson.

Ieri è stato diffuso invece il trailer ufficiale di Zack Snyder's Justice League su HBO Max dal 18 marzo.