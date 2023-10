Batman di Ben Affleck sarà in Aquaman 2? La risposta di James Wan è confusa

La telenovela del cameo del Batman di Ben Affleck in Aquaman e Il regno perduto è arrivata finalmente al suo apice, con l'argomento affrontato direttamente dal regista del film James Wan.

Dopo aver difeso le parole di Amber Heard sul ridimensionamento del ruolo di Mera in Aquaman 2, infatti, nel corso di una nuova intervista promozionale con Empire ha alimentato la confusione al riguardo, offrendo una risposta un po' furba e poco diretta sulla questione: "Probabilmente no. Non lo so. Tutto quello che posso dire è che quelle scene esistono, ma servivano per avere le spalle coperte nel caso in cui avessimo dovuto spiegare la continuity temporale della saga se fossimo usciti prima di The Flash".

Le dichiarazioni di James Wan sembrano combaciare alla perfezione con le precedenti indiscrezioni circa la partecipazione di Ben Affleck ad Aquaman e Il regno perduto, con gli insider che avevano riferito che durante la terza sessione di riprese aggiuntive sia il cameo del Batman di Ben Affleck sia il cameo del Batman di Michael Keaton sono stati realizzati davvero ma successivamente tagliati dopo la 'presa di potere' di James Gunn e Peter Safran e la nascita del DCU. Ora James Wan sembra suggerire che l'idea di avere il Batman di Ben Affleck in Aquaman 2 sia stata scartata nel momento in cui The Flash è arrivato per primo nelle sale, rendendo inutili i riferimenti al vecchio DCEU presenti in Aquaman 2.

La sequenza di Batman in Aquaman e Il regno perduto vedrà mai la luce, magari come contenuto speciale della futura edizione home-video del film? Lo scopriremo nei prossimi mesi.