Batman di Ben Affleck: tutte le apparizioni tagliate nei nuovi film, da Flash a Aquaman 2

Dopo le ultime notizie sul film di The Batman di Ben Affleck, cancellato dopo il deragliamento del progetto DCEU, l'interesse per il cosiddetto 'Batfleck' è tornato ai massimi storici: scopriamo insieme tutte le apparizioni del personaggio che i fan purtroppo non vedranno mai.

Volendo escludere da questa riflessione il chiacchierato The Batman di Ben Affleck e ovviamente i sequel di Justice League di Zack Snyder, che avrebbero messo ancora di più Bruce Wayne al centro della storia, ad oggi sappiamo che ci sono almeno due scene che Ben Affleck ha realizzato come Batman che però non vedranno mai il buio della sala: una è stata filmata per The Flash e un'altra per Aquaman & The Lost Kingdom.

Quella di The Flash riguarda l'originale scena post-credit del film pensata per il DCEU, e avrebbe visto Barry tornare a casa e trovare sui suoi monitor un messaggio urgente inviatogli da Batman: questa scena, descritta da numerosi insider, vede Ben Affleck senza la maschera di Batman ma con indosso solo il costume (quindi il volto dell'attore è ben visibile) ed è ambientata in un futuro imprecisato. Il cavaliere oscuro manda un avvertimento a Flash, "Devi trovarci, Barry! Devi trovaci!", e sarebbe servita per gettare i semi di Flash 2 e i sequel di Justice League, come previsto dai piani originali di Zack Snyder per il DCEU.

Per quanto riguarda la scena di Aquaman 2 con Batman di Ben Affleck, invece, non si hanno descrizioni così accurate, ma sappiamo solo che la sequenza è stata tagliata per volere di James Gunn e Peter Safran dopo la nascita dei nuovi DC Studios e l'annuncio del reboot della saga con il DCU: i due autori, secondo le indiscrezioni, hanno rimosso Batman dal sequel con Jason Momoa per non dare false speranza ai fan che speravano di avere Ben Affleck nel DCU (per questo stesso motivo dal film è stato tagliato anche il cameo del Batman di Michael Keaton, girato prima di quello di Ben Affleck).

Inoltre, anche dopo la partenza di Zack Snyder, la DC Films era comunque interessata a realizzare un sequel di Justice League con Batman di Ben Affleck, film che sarebbe stato un adattamento cinematografico di Crisi sulle Terre Infinite: tuttavia anche quel progetto è stato cancellato mentre la nuova proprietà di Warner Bros Discovery si preparava ad annunciare la creazione dei DC Studios.

L'ultima apparizione di Ben Affleck nei panni di Batman rimarrà dunque quella di The Flash: tra l'altro l'attore ha anche rifiutato l'offerta di James Gunn di dirigere un film DCU, chiudendo definitivamente le porte ad una nuova collaborazione con il mondo di Batman e dei fumetti DC in generale.