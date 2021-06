Batman 89: rivelato ufficialmente il Due Facce di Billy Dee Williams, ecco la copertina!

Qualche mese fa la DC Comics ha annunciato l'inizio delle pubblicazioni di Batman '89, fumetto che avrebbe ripreso le avventure del personaggio del Batman incontrato nei due film di Tim Burton, Batman e Batman - Il ritorno, dove il Cavaliere Oscuro era interpretato da Michael Keaton. Proprio in queste ore abbiamo la prima occhiata a Due Facce!

Ricorderete come nel primo film diretto Tim Burton su Batman il personaggio di Harvey Dent era interpretato da Billy Dee Wiliams, ma purtroppo non abbiamo mai visto questa iterazione cinematografica trasformarsi nel villain Due Facce, anche se all'epoca venne preso in considerazione. Il cambio di regia nel terzo film della saga portò anche a un recasting, con la parte di Due Facce poi andata a Tommy Lee Jones (di recente i fan stanno insistendo per la Director's Cut di Batman Forever). Ma come sarebbe stato il Due Facce di Billy Dee Williams? Ce lo svela in anteprima Joe Quinones, che ha pubblicato sul suo profilo Twitter la cover del #2 proprio della serie Batman '89, che mostrerà la trasformazione del personaggio.

"Ufficialmente rivelato! La mia cover al #2 di Batman '89, in vendita dal 14 settembre 2021". Nella copertina vediamo bene come l'ombra del Cavaliere Oscuro si proietti sulla figura ormai perduta di Harvey Dent / Due Facce.

Di seguito la sinossi ufficiale della nuova run a fumetti dedicata al Batman del 1989: "Continuando le avventure del Cavaliere Oscuro del film di Tim Burton, Batman '89 tirerà su una serie di fili lasciati penzoloni dal prolifico regista. Nel nuovo Batman '89, Hamm e Quinos inaugureranno il ritorno di Selina Kyle e faranno debuttare un nuovo Robin".

Tra le penne della nuova serie, anche Sam Hamm, sceneggiatore originale dei due film su Batman diretti da Tim Burton.