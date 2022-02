Batman, 7 attori che hanno quasi interpretato il Cavaliere Oscuro

Sono stati tanti i volti di Batman sul grande schermo, e ce ne sono tanti altri che sono andati vicini all'esserlo. Scopriamone 7, da Jake Gyllenhaal a Joaquin Phoenix.

Siamo tutti in fibrillazione per il 3 marzo, giorno in cui potremo finalmente vedere Robert Pattinson in The Batman, la versione del Cavaliere Oscuro firmata da Matt Reeves.

Ma nel corso degli anni non sono stati mica pochi gli attori che sono stati a tanto così dall'interpretare una o l'altra iterazione di Bruce Wayne sul grande schermo.

C'è stato ad esempio Willem Dafoe, che avrebbe potuto dare vita al Batman di Tim Burton al posto di Michael Keaton; o Ethan Hawke, che avrebbe potuto sostituirlo invece di Val Kilmer in Batman Forever di Joel Schumacher, dopo che Keaton diede il suo addio concluso Batman Returns.

Avremmo potuto avere Joaquin Phoenix come Uomo Pipistrello nel Batman mai realizzato di Darren Aronofsky, o un Bruce Wayne interpretato da Billy Crudup o Jake Gyllenhall nella trilogia di Nolan.

Anche Josh Brolin andò vicinissimo all'essere Batman nel film di Zack Snyder Batman v. Superman: Dawn of Justice, e invece poi finì con l'interpretare il grande villain del MCU Thanos (e Cable nel film di Deadpool).

E, infine, di recente è stato Nicholas Hoult a essere quasi scelto per il ruolo, in quanto possibile alternativa a Pattinson proprio per il film di Reeves. Ma anche in questo caso, sappiamo chi l'ha spuntata...

E voi, quali di questi interpreti avreste voluto vedere nei panni di Batman?