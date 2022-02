Batman, 5 star che hanno quasi interpretato dei villain iconici

La storia cinematografica di Batman è costellata di interpretazioni iconiche non solo per quanto riguarda il giustiziere mascherato di Gotham, ma anche e, forse, soprattutto per quanto concerne i suoi villain: da Joker a Catwoman, passando per Bane, Pinguino e tanti altri ancora, gli esempi virtuosi in tal senso non mancano di certo.

Oggi, però, vogliamo provare ad immaginare quegli universi paralleli in cui determinati ruoli siano andati non agli attori visti sul grande schermo, ma a quelli, spesso di pari talento, precedentemente considerati dalle produzioni: non tutti sanno, ad esempio, che il Joker visto nel Batman di Tim Burton avrebbe potuto avere il volto non di Jack Nicholson, ma di John Lithgow.

A proposito di Joker, come non pensare a Heath Ledger? Prima che il ruolo finisse alla compianta star di Brokeback Mountain, Warner Bros. prese in seria considerazione l'ipotesi di affidarlo a Paul Bettany (che nel giro di qualche anno sarebbe poi finito dall'altra parte della barricata, nel ruolo di Visione); sempre a proposito della trilogia di Nolan, per quanto tutti abbiamo apprezzato il Ra's Al Ghul di Liam Neeson, resta la curiosità di sapere che interpretazione avrebbe offerto nello stesso ruolo un altro fuoriclasse assoluto come Daniel Day-Lewis.

Cosa dire allora di Catwoman? Selina Kyle resta ad oggi una delle migliori interpretazioni di una Michelle Pfeiffer in formissima, ma fino a poco prima sembrava che il ruolo potesse finire ad un'altrettanto talentuosa Annette Bening; chiudiamo con il Due Facce de Il Cavaliere Oscuro, splendidamente interpretato da Aaron Eckhart, per il quale Nolan prese però in considerazione Matt Damon.

Cosa ne dite? Quali di questi attori vi sarebbe piaciuto vedere nei ruoli che abbiamo citato? Diteci la vostra nei commenti! A proposito dei film passati, intanto, Robert Pattinson ha elogiato il lavoro di Christian Bale sulla voce del suo Batman.