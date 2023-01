Batgirl, Peter Safran sicuro: 'Cancellazione giusta, avrebbe danneggiato DC'

L'universo DC ritroverà presumibilmente smalto nei prossimi anni grazie al lavoro svolto da James Gunn e Peter Safran, ma nessun successo permetterà mai ai fan di dimenticare la debacle Batgirl: la cancellazione del film con Leslie Grace resta una macchia indelebile, ma la nuova dirigenza si dice convinta della bontà della decisione.

Mentre Leslie Grace ricorda i momenti vissuti con Brendan Fraser sul set di Batgirl, infatti, Peter Safran affronta una volta per tutte la questione durante la conferenza stampa per l'annuncio dei nuovi progetti DC Universe: "Batgirl è un personaggio che inevitabilmente includeremo nelle nostre storie. [...] Ho visto il film, c'era una quantità incredibile di gente talentuosa davanti e dietro la cinepresa. Ma quel film non era pubblicabile, certe volte succede. Penso davvero che David Zaslav e il suo team abbiano preso una decisione saggia e coraggiosa nel cancellare un film che avrebbe danneggiato DC" sono state le sue parole.

Safran prosegue: "Penso che abbiano agito per il bene di DC. [...] Come ho già detto, era coinvolta un sacco di gente talentuosa, ma quel film era semplicemente impubblicabile. Non sarebbe riuscito a essere competitivo sul mercato della distribuzione in sala, era stato pensato per il piccolo schermo. Di nuovo, penso sia stata una decisione sofferta, ma cancellandolo hanno fatto la scelta giusta". Parole che chiudono definitivamente la questione? Staremo a vedere! Una nuova fan-art, intanto, vede Leslie Grace indossare ancora il costume di Batgirl.