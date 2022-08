Batgirll, clamoroso: il regista si 'vendica' e svela la foto del Batman di Michael Keaton!

Mentre Warner Bros Discovery annunciava una ristrutturazione del DECU a seguito degli sconvolgimenti di questa settimana, il co-regista di Batgirl Adil El Arbi ha postato sulla sua pagina ufficiale di Instagram le immagini del ritorno del Batman di Michael Keaton.

Come potete vedere in calce all'articolo, il regista ha condiviso un'immagine del film sulla sua Storia di Instagram: nell'immagine, si distinguono chiaramente la Batgirl di Leslie Grace, il Batman di Michael Keaton e lo stesso El Arbi, al centro tra i due supereroi di Gotham. Il contesto della sequenza non è noto, ma sicuramente farà venire l'acquolina in bocca ai tantissimi fan che aspettavano di assistere al debutto di Barbara Gordon in live-action.

Ricordiamo che in queste ore, a seguito della cancellazione ufficiale di Batgirl, il noto insider ViewerAnon ha pubblicato sui social tantissimi dettagli sul ruolo del Batman di Michael Keaton nel film. La morte del cinecomix, realizzato come esclusiva HBO Max, tra l'altro ridurrà di molto l'atteso ritorno del Bruce Wayne dell'universo di Tim Burton, dato che sempre in questi giorni è stato rivelato che Ben Affleck comparirà come Batman in Aquaman 2 proprio al posto di Keaton per motivi legati all'ordine cronologico della saga, e imposti presumibilmente da The Flash.

Che cosa ve ne pare dell'aspetto del Batman di Michael Keaton nella foto di Batgirl? Vi dispiace che il film sia stato cancellato? Ditecelo nella sezione dei commenti!