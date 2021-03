Batgirl e Zatanna in arrivo su HBO Max: DC svela tutti i suoi progetti tra cinema e TV!

Questa notte si è tenuto un incontro tra gli investitori di AT&T, durante il quale Warner Bros. ha presentato l'intera lineup di progetti targati DC Comics in arrivo nei prossimi anni. Oltre ai già conosciuti The Batman, Black Adam, Aquaman 2 e altri c'è spazio per qualche interessante novità.

Come potete notare in calce alla news, tra i loghi ufficiali diffusi dalla compagnia spiccano quelli di Batgirl e Zatanna: il primo dovrebbe essere un film live-action scritto da Christina Hodson (Birds of Prey), mentre per il secondo - svelato l'anno scorso come possibile spin-off della serie sulla Justice League Dark prodotta da J.J. Abrams - non è ancora stato rivelato alcun dettaglio, dunque non sappiamo ancora se si tratterà di una pellicola o di uno show originale HBO Max.

Sono inoltre confermati i film dedicati a Static Shock e Blue Beetle, quest'ultimo affidato di recente alla regia di Angel Manuel Soto.

Sul fronte televisivo è da notare anche la prima comparsa del logo di Gotham City Police Department, la serie spin-off di The Batman co-creata dal regista Matt Reeves che ruoterà attorno al corretto dipartimento di polizia della città del giustiziere mascherato. Lo scorso gennaio, lo show è passato dalle mani di Terence Winter a quelle dello showrunner Joe Barton.

Quale di questi progetti attendete maggiormente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo, vi ricordiamo che la Snyder Cut di Justice League è in arrivo il prossimo 18 marzo.