Batgirl, Will Smith ha incoraggiato i registi del film dopo la cancellazione

Una delle notizie cinematografiche più scioccanti del 2022 è senza dubbio l'improvvisa cancellazione di Batgirl, il primo film dedicato al personaggio di Bob Kane e Sheldon Moldoff, con protagonista Leslie Grace. Secondo Variety, a consolare i due registi del film, Adil El Arbi e Billal Fallah, ci ha pensato Will Smith.

Nel periodo della cancellazione di Batgirl Smith stava vivendo una situazione molto difficile dopo l'aggressione a Chris Rock in diretta mondiale agli Oscar e il conseguente attacco di media, fan e addetti ai lavori.



Smith ha partecipato al matrimonio di El Arbi e ha avuto parole di incoraggiamento per entrambi, come ha confermato il regista:"Erano passati due giorni dal matrimonio e Will Smith era lì. La situazione era del tipo 'Cosa sta succedendo? Oh mio Dio'. E lui ha detto 'Non preoccuparti, davvero. Solo un consiglio. Non andare sui social media".



Il cast di Batgirl comprendeva, oltre a Leslie Grace, anche la star di The Whale e candidato all'Oscar al miglior attore protagonista Brendan Fraser, Michael Keaton nel ruolo di Batman, J.K. Simmons nei panni di James Gordon e Ivory Aquino nel ruolo di Alysia Yeoh.

Qualche settimana fa Leslie Grace ha definito incredibile Batgirl, rispedendo al mittente le critiche e le voci che etichettavano come impubblicabile l'opera di El Arbi e Fallah.



Siete delusi dalla cancellazione di Batgirl? Eravate curiosi di vedere il film con Leslie Grace?