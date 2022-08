Batgirl, Warner Bros terrà alcune proiezioni 'funerale' private per dire addio al film

In tanti anni che facciamo questo lavoro, la proiezione-cerimonia d'addio per un film non ci era ancora capitata ma eccoci qui: secondo quanto segnalato dall'Hollywood Reporter, infatti, pare che Warner Bros. terrà un 'funerale' per Batgirl, proiettandolo in forma privata negli studios.

Come si legge su The Hollywood Reporter, diverse fonti hanno rivelato che questa settimana si terranno una serie di "proiezioni segrete" di Batgirl nel lotto Warner Bros, e che queste proiezioni - che una fonte ha definito proprio "proiezioni funebri" - saranno accessibili solo da coloro che hanno lavorato al film, inclusi membri del cast, membri della troupe e altri addetti ai lavori, come rappresentanti e dirigenti; la stampa, chiaramente, non sarà ammessa. Stando al report, dopo l'ultima di queste proiezioni il materiale di Batgirl sarà sigillato, archiviato e tolto dalla circolazione: seppellito, in sostanza, per essere conservato 'per sempre' nelle segrete di Warner Bros Discovery, lontano dagli occhi dei fan.

Per chi avesse trascorso su Marte le ultime settimane, ricordiamo che all'inizio di questo mese, per la precisione il 2 agosto, è venuto alla luce che Warner Bros. Discovery ha deciso di cancellare Batgirl, cinecomix DC Films realizzato in esclusiva per la piattaforma HBO Max e costato oltre 90 milioni di dollari: considerato che le riprese erano terminate e che il progetto si trovava in fase di post-produzione, la mossa dell'azienda è stata definita dagli analisti 'senza precedenti'.

Nel frattempo, per fortuna, non tutte le notizie che arrivano da Gotham sono negative: nelle scorse ore infatti The Batman 2 è stato confermato, a seguito di un nuovo contratto di esclusiva tra il regista Matt Reeves e Warner Discovery e l'annuncio del nuovo sceneggiatore Mattson Tomlin. Tuttavia proseguono gli scossoni in casa DC, dato che proprio questa mattina sono stati rinviati Aquaman 2 e anche il sequel di Shazam Fury of the Gods.

