Batgirl, ecco il villain: Brendan Fraser sarà Firefly!

Non solo The Batman: nel futuro prossimo dell'universo cinematografico DC c'è spazio per tanti altri personaggi, come ad esempio questa Batgirl il cui film stand-alone comincia a prender forma sempre più concretamente. Proprio in queste ore è infatti stato annunciato ufficialmente il nome del villain con cui dovrà vedersela la nuova Barbara Gordon.

Stiamo parlando di Firefly, villain che farà il suo esordio sul grande schermo proprio in occasione del film che vedrà anche la partecipazione di Batman (quale dei tanti non ci è ancora dato saperlo): ma chi sarà chiamato a dar volto al nuovo supercriminale di casa DC?

Il nome è di quelli da far brillare gli occhi: ad interpretare Firefly in Batgirl sarà infatti Brendan Fraser, indimenticata star de La Mummia che proprio in questi ultimi tempi sta finalmente tornando alla ribalta sul grande schermo dopo un periodo trascorso in volontario isolamento dal dorato mondo di Hollywood a causa di alcune tristi vicende personali (Fraser, ricordiamo, farà parte anche del cast del nuovo film di Darren Aronofsky).

Un'aggiunta di sicuro valore ad un cast che vedrà Leslie Grace nel ruolo della protagonista e J.K. Simmons nei panni del commissario Gordon. Cosa ve ne pare? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, Leslie Grace ha parlato delle origini della sua Batgirl.