Batgirl, con un video Leslie Grace mostra il dietro le quinte del film DC cancellato

Ormai tutto è stato già detto sulla pellicola DC Batgirl, che non ha convinto nemmeno alla sua proiezione 'funerale' addetti ai lavori e troupe, che hanno stroncato prontante il film. Chi proprio non riesce a superare la cancellazione della pellicola è Leslie Grace, la Batgirl che non vedremo mai.

L'attrice e cantante ha, infatti, da poco pubblicato tramite il suo profilo Tik-Tok un video che mostra i BTS del film e alcune curiosità di una Batgirl che non vedremo al cinema...almeno per il momento. Come qualche giorno fa ha fatto l'attrice e collega Ivory Aquino su Twitter, anche Leslie Grace ha condiviso con i fan qualche frame inedito della pellicola.

Non arrendendosi all'idea di non vedere sul grande schermo un film sul quale aveva puntato molto e per il quale molto ha lavorato, l'attrice ha scelto la via sociale per regalare ai fan, anche se in modo diverso, qualche spezzone del film: "Questa è la mia dannata eroina! Non ho potuto resistere", ha scritto nella didascalia del video.

Un destino infausto quello di Batgirl, che nessuno si sarebbe mai aspettato ( men che meno l'attrice protagonista) e che tutti sperano non vada ad influire troppo il mondo cinematografico DC, andando a cambiare radicalmente tutte le produzioni future.