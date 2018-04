Batgirl verrà introdotta in Birds of Prey, le riprese di Suicide Squad 2 posticipate?

Oggi vi abbiamo svelato che la regista Cathy Yan è stata scelta per dirigere la pellicola su Birds of Prey, sorta di spin-off di Suicide Squad con protagonista la Harley Quinn di Margot Robbie.

Secondo un report di Variety nella pellicola verrà introdotto il personaggio di Batgirl ancor prima del suo film stand-alone. Il sito spiega che "l'idea della DC è di fare quello che la Marvel ha fatto con il Black Panther, introducendo il personaggio di Batgirl prima in Birds of Prey del suo film solista". Non a caso il copione è stato scritto da Christina Hodson che è stata ingaggiata anche per scrivere il film stand-alone su Batgirl.

Variety spiega, inoltre, che la priorità assoluta nei confronti di questo Birds of Prey porterà ad un ritardo della produzione del già annunciato Suicide Squad 2, le cui riprese - previste quest'estate - ora partiranno ad inizio 2019.

Oltre a Birds of Prey e a Suicide Squad 2, la Harley Quinn di Margot Robbie dovrebbe essere anche protagonista di altri due spin-off della DC Entertainment: Joker vs. Harley Quinn, una sorta di team-up con il Joker di Jared Leto, e Gotham City Sirens, in cui la Quinn collaborerà con altre due villain dell'universo di Batman come Poison Ivy e Catwoman. Entrambi questi due progetti sono stati posticipati a data da destinarsi.