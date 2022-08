Batgirl, ufficiale: il film è morto! Era troppo brutto? La dichiarazione di Warner Bros

La notizia è una bomba ed è destinata a far discutere: dopo il rumor della notte scorsa riguardo la possibile cancellazione di Batgirl, adesso è stato ufficializzato che il cinecomix con Leslie Grace non vedrà mai la luce ed è stato 'dichiarato morto' da Warner Bros.

Pochi minuti fa infatti lo studio ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, in cui afferma che la decisione presa ha una natura strettamente di business. Nella breve nota ottenuta da The Hollywood Reporter, infatti, un portavoce dello studio ha affermato: "La decisione di non pubblicare Batgirl riflette il cambiamento strategico della nostra leadership in relazione all'universo DC e alla HBO Max. Leslie Grace è un'attrice incredibilmente talentuosa e questa decisione non ha nulla a che fare con la sua interpretazione. Siamo incredibilmente grati ai realizzatori di Batgirl e a tutto il cast e speriamo di poter collaborare di nuovo con tutti loro nel prossimo futuro."

Naturalmente le dichiarazioni stridono con i fatti: innanzitutto, può un 'cambiamento strategico' giustificare la cancellazione di un film non solo già pronto, ma già costato $90 milioni di dollari? Le voci di corridoio che stanno rimbalzando per tutta Hollywood puntano in una sola direzione, ovvero l'innominabile 'bruttezza' di Batgirl, che sarebbe stato definito 'indifendibile' dallo studio dopo l'ultimo test-screening (contrariamente a quanto accaduto con una precedente proiezione di prova di Batgirl, dalla quale invece erano emerse voci positive). E' il New York Post ad affermare che, secondo una fonte interna, il film, che avrebbe dovuto debuttare su HBO Max, è "di una qualità irrimediabile." Variety, nel frattempo, ha provato a corregge il tiro: "La Warner insiste sul fatto che la decisione non è stata presa in base alla qualità del film o all'impegno dei registi, ma dal desiderio di ottimizzare le potenzialità del calendario uscite dei lungometraggi DC".

Naturalmente continueremo a seguire da vicino tutta la vicenda, quindi restate sintonizzati!