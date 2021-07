Batgirl, trovata l'attrice che porterà sullo schermo l'eroina DC: è Leslie Grace

Dopo gli screen-test a cui hanno partecipato un numero ristretto di attrici, Warner Bros. e DC hanno trovato l'interprete di Batgirl nel film destinato alla piattaforma streaming HBO Max: Leslie Grace.

Vi avevamo riportato solo qualche giorno fa che i casting per il ruolo di Batgirl nella pellicola DC diretta dai registi di Bad Boys Adil El Arbi e Bilall Fallah procedevano spediti, e che questa settimana vi sarebbero stati gli screen test per la parte con una ridotta schiera di attrici tra cui figuravano anche Zoey Deutch (Zombieland: Doppio Colpo, The Politician), Haley Lu Richardson (A un metro da te, Split), Isabela Merced (Dora e la città perduta, Soldado) e Leslie Grace (In the Heights).

E proprio quest'ultima sembra aver conquistato la produzione, perché sarà lei a vestire i panni di Barbara Gordon a.k.a. Batgirl nel film di HBO Max.

Di origini americane e dominicane, Grace sarà la terza attrice ispanica a interpretare un noto personaggio DC sul grande schermo dopo Sasha Calle (Supergirl nel film di Flash) e Rachel Zegler (ruolo non ancora precisato in Shazam! Fury of the Gods), come riporta anche The Wrap.

E voi, cosa ne pensate? Ce la vedete Leslie Grace nel ruolo di Batgirl? Fateci sapere la vostra nei commenti.