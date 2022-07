Batgirl, il test screening promuove il film DC: nuovi spoiler sulla trama!

Dopo aver confermato ufficialmente il ritorno del Batman di Michael Keaton, la DC Films ha presentato per la prima volta il nuovo cinecomix Batgirl ad un pubblico di prova per un test screening che ha avuto luogo nelle scorse ore a Los Angeles.

Diverse fonti riferiscono che la risposta di coloro che hanno visto il film è stata molto positiva e, ovviamente, sui social qualche informazione relativa alla trama - finora segretissima - è iniziata a trapelare qualche ora dopo la conclusione dell'evento. Se volete rimanere totalmente all'oscuro vi avvertiamo che nel prossimo paragrafo potreste incontrare alcuni spoiler sulla storia di Batgirl, posto che comunque le proiezioni dei test-screening raramente presentano il film definitivo che uscirà poi nei cinema. Comunque, siete avvisati...

Nella versione del film mostrata a Los Angeles la notte scorsa, il Batman di Michael Keaton e Batgirl lavoreranno insieme come un duo per buona parte del film e lui imporrà a lei la famosa "regola del divieto di uccisione", uno dei mantra più celebri del cavaliere oscuro. Nè il tanto chiacchierato Nightwing né la Black Canary di Jurnee Smollett vista in Birds of Prey - e che tornerà con un progetto stand-alone firmato Misha Green - compaiono in questa versione del film, ma la Catwoman di Michelle Pfeiffer ad un certo punto viene citata, anche se il contesto non è chiaro attualmente. Inoltre, sempre secondo quanto riferito, il finale del film ricorda il concept art ufficiale pubblicato lo scorso anno e vedrà Barbara Gordon indossare un nuovo costume di Batgirl. Infine, si è parlato anche di un cameo molto importante, anche se non sono state rivelate informazioni al riguardo.

Ricordiamo che, oltre a Leslie Grace nel ruolo principale, Batgirl è interpretato da Jacob Scipione e Ivory Aquino, con Brendan Fraser nei panni di Firefly e J.K. Simmons che riprenderà il ruolo di Jim Gordon. Il film non ha ancora una data d'uscita ma è atteso per la fine del 2022, non è chiaro se come esclusiva HBO Max o come uscita al cinema.