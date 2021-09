Batgirl, tantissimi dettagli inediti sul nuovo cinecomic DC: parla Leslie Grace!

In una recente intervista con Entertainment Tonight, Leslie Grace ha parlato in modo approfondito del suo lavoro in Batgirl, nuovo cinecomic DC Films in arrivo come esclusiva per il servizio di streaming on demand HBO Max.

"Questo è solo il mio secondo ruolo in assoluto, ma sto imparando dai miei colleghi e dai miei amici che è necessario mettere un po' di te stesso in ogni personaggio", ha spiegato la Grace. "E durante le ricerche che ho condotto in fase di pre-produzione, ho imparato molte cose su Barbara che in effetti sono molto in linea con il mio carattere. È una ragazza che è stata sottovalutata dal suo stesso padre e spesso si è sentita isolata in tutti gli aspetti più difficili della vita, così ora è desiderosa di dimostrare a se stessa e a tutti gli altri che è in grado di badare a sé stessa. Quindi, il film mostrerà sicuramente questo aspetto. Mi sento come all'inizio di un viaggio nel quale dovrà dimostrare a me stessa quali barriere posso rompere, quali limiti posso superare, e sono entusiasta di portare il mio entusiasmo per raccontare la testardaggine di Barbara."

Non è ancora chiaro se Batgirl, che sarà girato a Glasgow, farà parte del DCEU o se sarà collegato al The Batman di Robert Pattinson, ma quando le è stato chiesto di descrivere la supereroina di Gotham City in tre parole, Leslie Grace ha sostenuto che Barbara è un personaggio "determinato, e guidato da uno scopo. Forse sono più di tre parole, ma non conosco bene la grammatica! Ma per quanto mi riguarda, sono entusiasta di poter fare la nerd con tutti questi fumetti. Ho già fatto così tante ricerche sul personaggio e non vedo l'ora di imparare come prendere a calci qualche sedere, perché dovrà mettere su un po' di muscoli per la parte. Quindi, non vedo l'ora."

Qualche giorno a, i registi di Batgirl hanno mostrato la sceneggiatura sui social con una nuova foto. Quali sono le vostre aspettative per il film? Ditecelo nei commenti.