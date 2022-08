Batgirl, svelato il motivo della cancellazione? A quanto pare riguarda...le tasse!

Secondo una nuova indiscrezione emersa in questi minuti, potrebbe essere stato svelato il motivo che ha spinto Warner Bros. verso la sorprendente e improvvisa decisione di cancellare definitivamente Batgirl, nuovo cinecomix DC Films già pronto e costato 90 milioni di dollari.

Un nuovo rapporto di Variety, che prova a fare luce su cosa sia successo dietro le quinte della major interpellando varie fonti del settore, la decisione della Warner Bros. Discovery di accantonare Batgirl – così come il sequel animato di Scoob!, anch'esso cancellato – consentirà allo studio di abbassare le tasse su entrambi i film.

Ciò permetterebbe allo studio di recuperare tutti i costi di entrambi i progetti, a patto però che né Batgirl né Scoob! 2 diventino in qualche modo fonte di guadagno per la Warner: cancellando i due film senza colpo ferire, evitando di farli uscire al cinema o su HBO Max e scartando anche l'opzione di venderli ad un altro studio (perché una vendita comporterebbe una monetizzazione) in pratica sarà come se non fossero mai esistiti e non andranno a pesare sul bilancio della major.

Precedenti rapporti sulle nuove decisioni aziendali della Warner Bros. Discovery hanno indicato che i dirigenti avrebbero cercato di tagliare un totale di $3 miliardi dal budget dell'azienda, e evidentemente Batgirl è stato reputato sacrificabile: lo studio ha già annullato la programmazione con script per le reti via cavo TNT e TBS, arrivando persino a cancellare alcuni spettacoli a poche ore dall'inizio della loro stagioni; inoltre, nei giorni scorsi è stato annunciato che lo studio non realizzerà serie live-action per bambini o programmi per famiglie su HBO Max.

Tuttavia la decisione di cancellare due film di alto profilo, incluso il tanto atteso debutto live-action di un personaggio DC Comics così tanto amato come Barbara Gordon, è stato a dir poco scioccante per i fan. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti! Per altre letture, scoprite nuovi dettagli sul ruolo di Michael Keaton in Batgirl emersi in queste ore.