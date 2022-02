Batgirl: svelata la data d'uscita del cinecomic HBO con Leslie Grace e Michael Keaton?

Le foto di Michael Keaton sul set di Batgirl hanno testimoniato che la produzione del nuovo cinecomic DC Films procede a spron battuto, con il piano della Warner Bros. di pubblicare lo stand-alone con protagonista Leslie Grace entro la fine del 2022: ma quando uscirà Batgirl precisamente?

Stando ad un post pubblicato da Michael Uslan, che è stato un produttore di tutti i progetti relativi a Batman dal Batman di Tim Burton del 1989 (incluso il prossimo The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson), Batgirl dovrebbe uscire su HBO Max tra novembre e dicembre 2022: Uslan lo ha anticipato mostrando la recente foto dell'ombra del Batman di Michael Keaton, citando entrambi i mesi dell'anno.

Tuttavia, come sappiamo, a novembre la DC Films pubblicherà nei cinema The Flash, la cui data d'uscita è prevista per il 4 di quel mese. Anche il cinecomic di Andy Muschietti con protagonista Ezra Miller però includerà la partecipazione di Michael Keaton, che è qui che riprenderà i panni di Batman per la prima volta dagli anni '90, dunque è probabile che il messaggio di Uslan, nel menzionare i due mesi di novembre e di dicembre, facesse riferimento proprio a questo doppio appuntamento.

In effetti, un'uscita sotto il periodo natalizio per Batgirl avrebbe più di un senso: posizionata oltre un mese dopo l'uscita di The Flash, qualche il film sarà sul punto di lasciare le sale, l'esclusiva streaming porterebbe su HBO Max tutti i fan desiderosi di vedere ancora una volta Michael Keaton come Batman, e scoprire quale sarà il suo ruolo come mentore di Batgirl.

A quanto pare, dunque, sarà un ultimo mese dell'anno ricchissimo per i fan DC: ricordiamo infatti che a dicembre la DC Films pubblicherà nei cinema Aquaman and the Lost Kingdom, previsto per il 16 dicembre 2022.