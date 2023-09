Batgirl, stuntwoman fa causa a Warner Bros: cosa è successo sul set?

Dopo la promozione di Batgirl da parte di DC Studios nonostante il film fosse stato cancellato, scopriamo un nuovo, spiacevole dettaglio dietro la produzione: una stuntwoman ha fatto causa a Warner Bros. Cosa l'ha spinta a prendere una decisione simile?

Stando a una sua dichiarazione personale, la comparsa Cristina Stanovici sarebbe stata investita da una moto in corsa a Glasgow, sul set di Batgirl. Considerando la frattura della gamba, dello stinco, dell'anca, del bacino e del pollice – a cui si aggiunge uno squarcio alla testa –, Stanovici ha pensare che "sarebbe stato più facile se fossi morta", invece di sottoporsi a una miriade di interventi chirurgici.

"Avevano una motocicletta con delle telecamere" ha ricordato la suntwoman. "Ho iniziato a urlare per attirare l'attenzione dei paramedici: c'era un'ambulanza sul posto, nei giorni precedenti. Così sono rimasta in quella posizione per quasi un'ora, mentre gli altri mi controllavano e mi stabilizzavano". Ne è derivata una terapia intensiva di 3 giorni, con le sofferenze protratte a 17 mesi di distanza dall'accaduto; inoltre, un'asta continua a sostenere la gamba della donna.

Non sappiamo se Batgirl sarebbe stato un film incredibile come sostiene Leslie Grace oppure impubblicabile; l'unica certezza, però, è che la produzione è stata davvero un disastro, con gravi incidenti sul set e una promozione a dir poco ridicola; senza contare l'alta probabilità di un materiale scadente, lo stesso che ha spinto i produttori a cancellare il progetto.

Nell'augurare una completa guarigione a Cristina Stanovici, una domanda sorge spontanea: la cancellazione è definitiva?, oppure assisteremo alla pellicola, un domani – magari in una forma diversa? Al momento, tutto propende per la prima ipotesi.