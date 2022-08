Batgirl, lo stuntman Jules Wallace ci offre uno sguardo su Killer Moth!

La cancellazione di Batgirl sta portando all'inaspettata rivelazione di diversi personaggi ed elementi del film. Adesso lo stuntman Jules Wallace ha mostrato il suo look per la controfigura del cattivo Killer Moth con un post su Instagram, che troverete in fondo all'articolo.

Nella descrizione Wallace ha scritto: "Non sembra molto utile tacere su questa cosa adesso ed è triste che non riusciremo a vederlo sullo schermo, ma ecco a voi. Ha fatto la controfigura di Killer Moth in Batgirl, insieme al mio amico Stevie che ha fatto lo stunt del commissario Gordon . Le riprese sono state piuttosto lunghe e caotiche, ma ci siamo divertiti tantissimo e siamo felici di vedere che molti membri del cast e della troupe statunitensi ed europei sono andati via con l'amore per Glasgow e per la Scozia".

Ivory Aquino ha in effetti descritto la permanenza a Glasgow come piacevole e ricca di risate, gioia e passione. La cancellazione del film ha colpito tutti, e le motivazioni del CEO di WBD David Zaslav hanno fatto molto discutere. Quest'ultimo ha infatti affermato di volere che i film DC si concentrino sui pilastri del loro universo di fumetti come Batman, Wonder Woman e Superman.

"Un film scritto da donne e prodotto da donne con protagonista un'afro-latina (angelo!) e diretto da prodigi musulmani marocchini-belgi (con un'assistente alla regia donna) su un personaggio femminile (realizzato da una scrittrice di fumetti) che forgia il suo percorso per elevare la vita di coloro che la circondano, inclusa la sua migliore amica trans, merita di essere visto e troverà un modo", ha dichiarato Aquino, che ha concluso dicendo che tutto ciò non ha prezzo. Lo vedremo mai? Chissà. Intanto scopriamo come erano andati i primi screening di Batgirl!